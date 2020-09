„Muž ze Stříbra, ročník 1990, napadl místního obyvatele, ročník 1979. Poškozený na svoji obranu před trvajícím útokem použil legálně drženou zbraň, kdy jednou varovně vystřelil do bezpečného místa, travnatého porostu,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že útočník byl zadržen a umístěn do policejní cely. Nikomu se nic nestalo, pouze staršímu z mužů byla při konfliktu poškozena ledvinka.

„Policisté obvodního oddělení Klatovy zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví, jehož se měl dopustit mladší z mužů. Bude se řešit také použití zbraně,“ doplnila Brožová.

Deník kontaktoval střelce, ten se ale odmítl jakkoli vyjádřit. Sdílnější byli obyvatelé sídliště, z nichž někteří neskrývali znepokojení nad střelbou. „Ten mladík stál před domy a asi 20 minut strašně křičel. Byl to hrozný řev. Pak jsem slyšela ránu, jako když bouchne dělobuch. Hned poté se sem začali sjíždět státní i městští policisté, v jednu chvíli tu bylo celkem pět aut,“ popsala žena bydlící v sousedství místa incidentu. „Je to hrozné, že se střílí uprostřed sídliště. Vyděsilo nás to, máme děti,“ doplnil muž ze sousedství.