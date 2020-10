Položili jsme tak několik otázek starostovi města Petrovi Mottlovi, proč k tomuto došlo, jak to s nemocnicí vypadá nyní a co chystají do budoucna, což tamní obyvatele nejvíce zajímá.

Odvolání jednatelů nemocnici vzbudilo velkou vlnu emocí, shrňte, co bylo důvodem tohoto kroku?

Je pravda, že to vzbudilo velké emoce, otázka je, zda to bylo správně. Zda opravdu těm, kteří je vyvolávají a přiživují, jde opravdu o osud nemocnice. Osobně mě to mrzí, protože nemocnice není politické téma. Nemocnice by se neměla řešit na bázi šíření polopravd, lží a nenávisti. I dnes si myslím, že odvolání jednatelů bylo v pořádku.

Sušická nemocnice je provozována městem od září loňského roku. Od té doby stála městský rozpočet cca 60 milionů korun, což je denně neuvěřitelných 130 tisíc korun. Jde o provozní prostředky, z nich nejvyšší část tvoří mzdy. Ty činily o proti výkonům hrazeným pojišťovnami 115 %. Nevydělali jsme tak v nemocnici ani na mzdy, a to nemluvím o energiích a dalších výdajích. Podle údajů, které nám byly předkládány, jsme neviděli světýlko na konci tunelu. Myslím, že kdybychom krok neudělali, v září či říjnu už by nebylo na výplaty. Stav byl dlouhodobě neudržitelný i pro rozpočet města. V této koronavirové době má město problém hledat úspory v rozpočtu a my jsme veškeré volné prostředky, které jsme měli z minulých let, dali do nemocnice. Za mě hlavním důvodem odvolání bylo i to, že jsme několikrát žádali jednatele, aby nám doložili podrobně čerpání prostředků, které v roce 2019 zbyly, což bylo cca 12 milionů korun. Na tom jsme se shodli i s odborníky, kteří mají na starost městské finance.

V odvolání nebylo nic politického. Ani předvolebního. Kdybych se choval politicky, tak bych to nechal až po volbách. Politik by ale měl umět dělat i, byť na první pohled, nepopulární rozhodnutí. I když někteří kolegové ze zastupitelstva nemocnici použili ke kampani před volbami.

Nemám nic proti názorovým projevům, ale vždy by to mělo mít úroveň, v poslední době si ale myslím, že už je to hodně za hranou, kdy se střety odehrávají v osobních rovinách, urážkách i vyhrožování. To je špatně. Lidé by hlavně měli umět respektovat většinové rozhodnutí a ne pořád vše vracet na začátek. Je to pro mě velké zklamání a nemocnici nic z toho nepomůže.

Proč došlo k odvolání tak rychle, bez předešlého jednání s jednateli?

Nešlo o rychlé rozhodnutí. Několikrát jsme upozorňovali na nedostatky na neveřejných jednáních rady. Z venkovního pohledu to mohlo vypadat, že to bylo jako blesk z čistého nebe, ale například vyúčtování příplatku jsme chtěli už někdy od března a stále ho nemáme, jak jsme vyžadovali my i finanční odbor. Musíme si uvědomit, že nakládáme s veřejnými financemi a kontrola tak musí být.

Po odchodu jednatelů se rapidně zhoršila personální situace, jak si stojí nemocnice nyní?

Nikdo žádnému personálu výpověď nedával, naopak se ukázalo, že situace, která v nemocnici panovala, vypadala, že je stabilní, ale nebyla. V nemocnici bylo 200 pracovních smluv a 220 dohod, což je velký nepoměr a nejde o stabilní stav. Skupina okolo doktora Ondřeje Krajníka se rozhodla, že odejde. Pro mě je to signál, kdo jak to myslel s nemocnicí a její záchranou vážně. Z mého pohledu by měli lékaři léčit, starat se o pacienty a neklást si podmínky, kdo má a nemá vést nemocnici. Nemůže to fungovat tak, že my jim budeme dávat peníze a oni si budou vést nemocnici, jak chtějí.

Byla zavřena lůžková chirurgie, která by byla asi uzavřena stejně, protože máme druhou vlnu koronaviru, je nouzový stav a z lůžkové chirurgie máme covidové oddělení. Staráme se tak o covidové pacienty, doobjednávali jsme ochranné pomůcky, které chyběly.

U akutní chirurgie vyhodnocujeme, zda je potřebná, protože akutní výkony se podle informací, které mám, dělaly jen v jednotkách za týden.

Jaké má město plány s nemocnicí?

Situace je hodně nestabilní, nejen ekonomicky, ale i personálně. To ale není problém jen Sušice, ale celé republiky. Vždy jsem tvrdil, že je nespravedlivé, že v Sušici se o financování stará jen město. Z hlediska dlouhodobě udržitelného fungování naší nemocnice je nejlepší ji zařadit do sítě krajských nemocnic, jako je to jinde. Lidé ze spádového regionu Sušicka jsou také občané Plzeňského kraje, měl by tak poskytovat péči i zde. Z předvolebních vyjádření lídrů vyplývá, že se k sušické nemocnici postaví čelem. Předpokládám, že ve chvíli, kdy bude ustanovena koalice Plzeňského kraje, budeme intenzivně jednat o převodu nebo provozování nemocnice Plzeňským krajem. Počítám, že v první polovině možná čtvrtině příštího roku bude rozhodnuto. Chceme, aby rozsah péče v naší nemocnici zůstal v maximální možné míře.

Dá se říci, že spádovost sušické nemocnice je 40 tisíc obyvatel, Sušice má 11 tisíc obyvatel, takže tři čtvrtě nákladů platíme za někoho jiného. A takhle to město dělat nemůže.

Má se konat mimořádné zastupitelstvo, bude se konat nebo bude odsunuto kvůli současným nařízením?

Mimořádné zastupitelstvo by mělo být 27. října. Budou tam dva body, kdy jeden z nich je revokace usnesení o odvolání jednatelů, což ale není v kompetenci zastupitelstva. Návrhy byly i na radě města, opět bylo potvrzeno prvotní rozhodnutí. Z mého pohledu jde jen o vyhrocování situace, návratu a nerespektování toho, co bylo demokraticky rozhodnuto. Pozvánky byly rozeslány, ale zároveň jsem vyzval sedm zastupitelů, kteří zasedání vyžadovali, zda by v této covidové situaci ještě žádost nezvážili, protože řádné zasedání je plánované na 11. listopadu.