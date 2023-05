Areál kempu na Hnačově zaplnila nostalgie a vzpomínky. Konal se tam totiž již devátý ročník srazu socialistických vozidel a davy návštěvníků vzpomínaly a obdivovaly skvosty východního bloku, kterých přijel rekordní počet. Nechyběla ani vzpomínka na jednoho ze srdcařů srazu, který nedávno zemřel – Milana Přerosta, starostu Hnačova.

„Dělám tuto akci podeváté, kdyby nám do toho nevlétla korona, tak by byl již desátý, ale na ten si tedy počkáme do příštího roku. Podařilo se nám překonat rekord počtu vozidel, který byl po minulém roce 984. Už před půl hodinou mi ale hlásili, že počet převýšil tisícovku. Jsem moc rád, že se sraz těší stále takové oblibě,“ řekl pořadatel srazu Petr Jirsa.

Následně už ale těžko zadržoval slzy, jelikož děkoval kamarádům „nahoru“ za krásné počasí: „Jsem dojatý z lidí, z atmosféry, mám slzy na krajíčku, protože se to bohužel poprvé letos koná bez mého kamaráda Milana Přerosta, který nedávno zemřel ve 38 letech. Vzpomínám na něj, byl by určitě rád, že sraz takhle krásně vyšel a přijíždí stále více vozidel.“

Šlo o sraz socialistických vozidel, k vidění tak byla vozidla, která byla vyrobena v zemích východního bloku. Návštěvníci tak obdivovali škodovky, tatrovky, trabanty, wartburgy, žigulíky, moskviče, volhy či motocykly Jawa, Simson, MZ, ČZ a další.

„Já jsem se tady vrátila do dětství, když jsem jezdila k dědovi a babičce, ten tyhle auta měl. Je to taková nostalgie plná vzpomínek. Už jsou tahle auta vidět spíše na srazech než na silnicích, ale je to krása, některá vypadají ještě jako nová, je to hezká podívaná,“ řekla Deníku návštěvnice Zuzana Lhotská.

Součástí srazu byl i bohatý doprovodný program a nechyběla spanilá jízda.