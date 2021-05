Kuchaři podávali hříbkový krém, králíka na hořčici se šťouchanými bramborami a tvarohový štrúdl s rozinkami a vanilkovou omáčkou. „Zatímco na soutěžích děláme maximálně sto deset porcí, teď jich bylo asi tři sta padesát. Tohle je jiný styl vaření. Vše si musíte dobře naplánovat, je to náročné na technologie, čas i prostor. Místním kuchařům patří respekt, protože jsou mimo jiné omezeni rozpočtem,“ sdělil manažer týmu Tomáš Popp, jenž za nápadem poděkovat domažlickým zdravotníkům stojí. Včera dorazil s dalšími pěti kolegy z české reprezentace. Menu připravovali spolu se stávajícím personálem místní kuchyně a všichni se při práci pořádně otáčeli. „Začali jsme v šest ráno a do půl desáté muselo být hotovo, což jsme akorát stihli,“ doplnil Popp.

Opodál zrovna šéfkuchař táborského hotelu Nautilus Martin Svatek vytahoval z trouby poslední várku tvarohových štrúdlů. „Martin Pudil a já jsme se dneska zhostili moučníku. V běžném restauračním provozu řešíme tisíce věcí najednou. Tady je to pro nás zábava,“ porovnal.

V nemocnici ovšem nevaří poprvé. Několikrát zavítal do táborského zdravotnického zařízení či domova pro seniory. Proto se Svatek zapojil také do včerejší akce. „Jsem rád, že jsme mohli lékařům, sestrám a všem ostatním zpříjemnit den. Navíc to udělá radost i nám,“ přiznal.

TŘÍCHODOVÉ MENU

Kolem desáté hodiny kuchaři vydali první obědy, a to pro klienty Centra sociálních služeb v Domažlicích. Pokrmy uložili do termoboxů a předali řidiči, který je odvezl seniorům. Pak přišla řada na pacienty. I oni, pokud neměli nařízenou speciální dietu, dostali tříchodové menu v takzvaných tabletech.

Krátce po jedenácté hodině se objevili v jídelně první strávníci. Mezi nimi byl lékař interního oddělení Kamil Zábranský a jeho kolegyně, zdravotní sestra Markéta Borová. Kuchař Svatek se jich přišel zeptat, zda je vše v pořádku. „Polévka je výborná,“ shodli se. Chválou nešetřili ani u dalších dvou pokrmů. „Líbilo by se nám, kdyby národní tým přijel každý týden. I když my jsme spokojení i s našimi kuchaři, vaří dobře,“ dodali.