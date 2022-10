Evropská unie nyní ocenila způsob, jakým zde VLS fungují a zařadila je letos v rámci adaptace krajiny na klimatickou změnu do mezinárodního projektu LIFE. Jako jediná lesnická oblast v České republiky budou Brdy zapojeny do programu zaměřeného na udržení pestré krajiny přírodě blízkými způsoby péče. “Vnímáme to jako obrovskou poctu, které se našemu podniku a především brdským vojenským lesníkům dostalo,“ uvedl ředitel VLS Roman Vohradský.