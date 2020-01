Cizinec, který žije na Klatovsku, se vloni v dubnu vydal na náměstí Míru v Klatovech sledovat rallye. Nekochal se ale jen pěknými auty, také vydatně popíjel. „Měl jsem litr vína, možná i víc,“ přiznal u soudu s tím, že si proto přesně nepamatuje, co se odehrálo.

Ví, že se vydal z náměstí přes parčík u známé cukrárny a chtěl zavolat manželce, neboť nevěděl, kde je a jak se dostat domů. V parku narazil na skupinku místních mladíků, kteří mu nabídli, že mu pomohou. „Jeden z nich mi řekl, že ženě popíše, kde jsem,“ vypověděl Serhii K. s tím, že muž mu ale místo přivolání pomoci telefon sebral a hodlal s ním zmizet. Když se ho Ukrajinec snažil dostihnout, upadl.

Toho využil další člen party, který mu sebral batoh, v němž měl mikinu, peněženku, klíče od bytu i od auta a doklady. „Jen nové klíče od auta mě přišly na tři tisíce korun. Musel jsem si zařídit nové povolení k pobytu a pro řidičský průkaz jsem musel jet až na Ukrajinu – jen cesta mě stála tři tisíce a průkaz dalších patnáct set hřiven, což je zhruba stejně korun,“ posteskl si Serhii K.

O věci ho podle obžaloby připravili dva klatovští recidivisté; mobil mu měl vzít Pavel Guman (24) a batoh Martin Lacko (31). Dohromady nasbírali už asi dvacítku trestů, nikde nepracují a nemají podle svých slov ani žádný majetek. Jediné, co mají, jsou děti. Jeden dvě, druhý tři. K soudu se nedostavil bez omluvy ani jeden, a tak byly čteny jejich výpovědi na policii. Tam Guman popřel, že by telefon ukradl. Tvrdil, že s ním chtěl jít za Ukrajincovou manželkou. Naopak Lacko se doznal. Nepopřel ani další činy, z nichž je obžalován. Jde o krádeže zboží v supermarketech a vykradení dvou aut, u nichž rozbil okna kamenem. „Udělal jsem to proto, že jsem neměl na jídlo,“ vysvětloval Lacko policistům.

Líčení bylo odročeno na únor. Gumanovi hrozí dva roky vězení, Lackovi tři.