Teritorium útoků svérázného Bohdana bylo široké. Od Zbiroha až po Zvíkovec a v této lokalitě za sebou nechával složitě odstranitelné stopy. „U nás v čekárně s Křemílkem a Vochomůrkou to byly nápisy Sláva Rusku nebo hákové kříže s připojením k USA nebo Evropské unii. Další malůvky se pak objevily na naučné stezce pod Olešnou. Tady to alespoň šlo za pomoci lihu rychle dolů. Každopádně klobouk dolů před policisty, kteří pachatele dopadli a usvědčili. Prý má dokonce zájem škodu uhradit, což by mu možná u soudu pomohlo,“ usuzuje němčovický starosta Karel Ferschmann.