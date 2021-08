Oprava začíná u meteohlásky Folmava a končí kruhovým objezdem před hraničním přechodem. Podle Adama Kolouška z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic je vozovka plná výtluků a má poškozené krajnice. „Stavební práce budou zahrnovat například obnovu asfaltového souvrství, výměnu silničních obrub, úpravu odvodnění komunikace a také předláždění krajů okružní křižovatky,“ upřesnil Koloušek. Doplnil, že rekonstrukce je rozdělená na etapy, aby nebyl zavřený celý 1,2 kilometru dlouhý úsek. Doprava bude řízena kyvadlově pomocí semaforů. „Jedná se o frekventovanou silnici. Jestliže by se tvořily velké kolony, budou dopravu na místě řídit přímo pracovníci stavby,“ sdělil.

Pokud vše dobře půjde, hotovo bude do konce roku. „V případě nutnosti se oprava dokončí po zimní technologické přestávce, která trvá od prvního prosince do osmadvacátého února. Během této doby by ale komunikace byla průjezdná oběma směry, s minimálním omezením,“ ujistil Koloušek. Projekt vyjde na 16,5 milionu korun a jde z rozpočtu Ředitelství silnic a dálnic.