Začali jste jako první šít roušky, jaké to bylo, jak na to vzpomínáte?

Bylo to hektické a velmi náročné. Museli jsme přejít v podstatě ihned na výrobu od zhruba pěti ráno do šesti sedmi hodin večer. Během toho jsme vyřizovali objednávky, od telefonu jsme se neodtrhli. Museli jsme pak zavést objednávky mailem, protože by se to jinak nedalo stíhat. Ty jsme pak vyřizovali po skončení výroby. Myslím, že jsme to vše zvládali, i když se nám stalo, že asi dvě objednávky se nám v tom obrovském množství nepodařilo vykrýt úplně.

Zájem to roušky byl tehdy velký…

Obrovský. Lidi byli nešťastní, že neměli kde je sehnat. Výroba tak směřovala k tomu, abychom co nejvíce pomohli, děvčata tady byla přes čas. Kromě obyvatel k nám chodila policie, pracovníci úřadů, zdravotníci a mnozí další. Je pravda, že jsme se je snažili upřednostňovat, protože v tu chvíli nebyl nikdo jiný, kdo by jim je dodal, na trhu nebylo skoro nic.

Jak dlouho takový šrumec trval?

Dá se říci, že jak rychle to přišlo, tak rychle to odešlo. Když došlo k určitému rozvolnění, tak zájem opadl. Bohužel s odchodem poptávek po rouškách, odešli i zákazníci, kteří byli nuceni svůj provoz na základě korona opatření omezit nebo dokonce zrušit. Tím, že byly odvolány veletrhy, mezinárodní akce, na které jsme šili košile či jiné potřebné výrobky, tak nám všechny zakázky odpadávaly. Pomoc od státu byla v podstatě nulová, museli jsme vyšťavit všechny zásoby. Až nyní dochází k nějaké pomoci, protože jsme v druhotné vlně.

Jaká je ve vaší firmě nyní situace?

Oproti minulým letům jsme na 40 procentech příjmů, pokles je tedy výrazný. Někteří zákazníci trvale skončili, někteří výrazně objednávky omezili.

Když se vám takto razantně snížila výroba, museli jste propouštět?

Snažíme se zaměstnance udržet. V tomto směru se nám projevila i pracovní neschopnost jedné z dlouhodobých pracovnic, doma na delší dobu je teď ještě jedna a vzniklé mezery vykrýváme dalšími zaměstnankyněmi. Zatím jsme nepropouštěli nikoho.

Máte nějaký výhled, zda bude brzo lépe?

Na konci minulého roku se nám podařilo zúčastnit se s jedním z našich odběratelů státních výběrových řízení, kde předpokládáme zakázky letos a během příštích dvou let. Zde tedy nějaký výhled je. Hledáme i způsoby, jak rozvinout naši nabídku, teď nabízíme například i nanoroušky.