Důvodem je špatná epidemiologická situace v celém Plzeňském kraji a s tím související nedostatek lůžek. V pondělí proto sanitky odvezly první pacienty z Domažlic do Klatov či Stodu.

První změny se dotkly patnácti lidí hospitalizovaných na chirurgii, u nichž testy neprokázaly koronavirus. Pokud byl jejich zdravotní stav dobrý, lékaři je propustili domů. Ostatní, kteří ještě vyžadují odbornou péči, byli převezeni. Informaci včera potvrdil mluvčí nemocnice Jiří Kokoška. Na chirurgii se díky tomu uvolní celkem dvacet lůžek, která využije nová covidová stanice spádová pro Domažlicko, Klatovsko, Tachovsko a jižní Plzeňsko.

Dnes také přestane nemocnice přijímat necovidové interní pacienty. Zítra a ve čtvrtek se buď přesunou do domácí péče, nebo je sanitky opět převezou jinam. Rovněž na interně vznikne tímto krokem 20 míst určených pro covidové pacienty z uvedených oblastí. „Pak se budeme rozhodovat podle aktuální epidemiologické situace,“ doplnil Kokoška.

Pokud bude počet hospitalizovaných v kraji nadále přibývat, Domažlická nemocnice znovu navýší svou kapacitu. Odborný tým se tady dokáže postarat o zhruba 140 lidí s koronavirem, s personální výpomocí až o více než 150. Ředitel nemocnice Petr Hubáček už minulý týden ubezpečil, že všechny ambulance budou nadále fungovat. O eventuálních změnách na odděleních budou včas informovat na svých webových stránkách.

Do Domažlicka přijeli minulý týden další vojáci, kteří mimo jiné pomáhají s terénním testováním. Týmy už provedly odběry například v Domažlicích, Bělé nad Radbuzou nebo Kdyni. „V neděli se přišlo otestovat dvě stě sedmdesát lidí, z čehož přes dvacet z nich mělo pozitivní výsledek. Zájem o testy byl vysoký, především mezi seniory. Ne každý se může dostat do Domažlické nemocnice,“ řekl starosta Kdyně Oskar Hamrus. Ten jedná o možnosti testovat obyvatele ve městě pravidelně. „Je to jedna z cest, jak šíření epidemie zabránit,“ domnívá se. V okrese už znovu začalo dezinfikování veřejných prostor.