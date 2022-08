Domažlická ulice byla v červenci otevřena po několikaměsíční uzavírce kvůli kompletní rekonstrukci. Dlouho ale nevydržela. V pátek v noci během přívalového deště asfalt na dvou místech praskl a vyboulil se. „Po průtrži mračen došlo k poškození asfaltového povrchu na silnici I/22 v úseku pod viaduktem u Tesca. Neprodleně jsme kontaktovali provozovatele státní komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR a zhotovitele stavby Silnice KT, a. s. Silnice je v tomto úseku uzavřena. Objízdná trasa je vedena Voříškovou ulicí na křižovatku u Klatovského dvora,“ uvedlo k situaci město na sociálních sítích.

Chariťák pomůže třem rodinám, běh ponese jméno Václava Anděla

Z prasklé nové silnice jsou zděšeni obyvatelé města, kteří považují práci za odfláknutou, když nevydržela první větší déšť. „Je pravděpodobné, že se hnulo podloží, že nebylo vše pořádně uděláno, a tak asfalt praskl. Je to hrozné, vždyť teprve před měsícem byla otevřená. To se spěchalo, aby bylo co nejdřív, a takhle to dopadlo. Teď zase bude zavřená jakou dobu, než to opraví,“ rozčílil se jeden z Klatovanů Radek Nový.

Jiní se baví a připomínají rekonstrukci Plzeňské ulice v roce 2015, kdy se vymklo z rukou nové značení. Mnohde byly čáry napojované, někde do oblouku, někde do ostrého úhlu. Trochu to vypadalo, že měli pracovníci rušnou noc, než šli lajnovat. Tehdy se musel povrch znovu zbrousit a opětovně čáry nastříhat. Zřejmě má ŘSD smůlu na opravy hlavních tahů v Klatovech. „Tenkrát to lidi hodně pobavilo, protože to bylo opravdu neskutečné, co namalovali, to bylo opravdu jen k smíchu. Ale prasklá silnice už je o něco vážnější problém. Můžeme se jen modlit, aby takhle nepraskala i na dalších místech a nebo třeba v zimě,“ poznamenala Klatovanka Pavlína Ponocná.