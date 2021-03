Holčička s rodiči bydlí totiž těsně u hranic okresu Plzeň-jih, ale zbytek rodiny žije na Klatovsku. Uzavření okresů takto rozdělilo nejednu rodinu, které se nyní několik týdnů neuvidí.

„Jsem z uzavření hranic hodně naštvaná, protože neudivím své blízké. Jsme zvyklí se vidět minimálně dvakrát týdně. Trávili jsme spolu vždy několik hodin a teď se kdo ví, jak dlouho, neuvidíme. Bude to pro nás strašné, protože povídání přes telefon tohle nahradit nemůže. Sice chápeme, že je situace vážná, ale na jaře to šlo také bez uzavření okresů. Je mi líto všech rodin, které jsou nyní rozdělené jako my,“ řekla Deníku maminka Nikolky Martina Č.

POPRVÉ BEZ VNUČKY

Hodně smutná je z celé události především babička Hana H., která si tak dlouhý čas bez své malé vnučky nedokáže ani představit. „Vidíme se hodně často hned od jejího narození. Takhle dlouhý čas, který nás teď čeká, je pro mě něco nepředstavitelného. Bude se mi moc stýskat a hlavně doufám, že to budou jen ty tři týdny a neprotáhne se to na měsíce jako některá opatření,“ uvedla babička, u které se loučení neobešlo bez slz, a to především, když Nikolka poznamenala, že jí bude scházet hraní a malování s babičkou a procházky do parku.

Uzavření okresů komplikuje kromě rozdělení rodiny i dojíždění do práce Janě H., která žije u Klatov, ale pracuje v Přešticích. „Je to složitější, ale naštěstí jsme všechny papíry od zaměstnavatele měli už minulý pátek, protože se očekávalo, že okresy budou uzavřené. Nikdy ale nevím, kdy kde bude kontrola stát, tak vyjíždím dříve,“ sdělila Jana H.

Problémem pro Martinu Č. je i to, že před uzavírkou jezdila na nákupy do hypermarketů do Klatov, které má z domova 20 km, ale nyní musí až do vzdálenější Plzně, což je od nich cca 40 km. „Vyjde mě to tak mnohem dráž na benzinu a i strávím více času na cestách,“ dodala.