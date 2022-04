Lidé přispívají přes sbírku na Donio.cz a do současné doby je na ní přes dvě stě tisíc korun, přispět můžete ještě do konce dubna.

Jelikož musel otec po smrti manželky nastoupit na mateřskou, je vše pro rodinu velmi finančně náročné. „Zuzka byla má jediná dcera, která mi před Vánocemi zemřela. Je to šílená bolest, kterou si ponesou celý zbytek života. Bylo to17. prosince, kdy se mé dceři zastavilo srdce a i přesto, že záchranáři udělali maximum, nebylo jí pomoci a Zuzka 23. prosince zemřela ve FN Plzeň. Doteď si nedokážeme vysvětlit, co se se mohlo stát,“ uvedla se smutkem Čadová.

Holčičky ztratily maminku a otec milovanou manželku, se kterou si druhou dceru velmi přáli. Nyní je na vše sám. Musel nastoupit na mateřskou dovolenou, přišel o práci a zůstal sám na nedostavěný dům, hypotéku a půjčky, které musí splatit. Tato těžká chvíle všem změnila život a jen těžko se se ztrátou vyrovnají. S pomocí lidí, kteří se je rozhodnou podpořit, bude pro ně tato tragická situace únosnější. Pomocí se uleví i babičce, která se snaží osobně i finančně pomáhat co může, i když pobírá jen částečný invalidní důchod, chodí na zkrácený úvazek do práce a opatruje děti co jí síly stačí i přes všechny zdravotní problémy. „Peníze využijeme zejména na zabezpečení holčiček a na běžné provozní výdaje, tedy i na financování půjčky a hypotéky, kterou si zeť vzal se Zuzkou na dodělání rozestavěného domu, a vytvoření stabilního zázemí pro děti,“ dodala babička.

Pokud se rozhodnete rodině pomoci, zde je odkaz na sbírku: https://www.donio.cz/leonceasofince?fbclid=IwAR0sGLp44Htsk_SNPEj34PqpVoYwoHS-0sAqKskoUlVgJAUkkkXuINdByLA