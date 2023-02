A jak říká, tak tomu i je. Na návštěvníky plesu toho čeká mnoho. Nachystané jsou soutěže, které ukáží zručnost mužů i žen, dechberoucí vystoupení, o které se postarala jako tradičně Pyroterra se svou světelnou show, kterou měli možnost diváci vidět v televizi v rámci pořadu Česko Slovensko má talent. V Klatovech předvedla skupina dvě vystoupení, za která sklidila velký potlesk. Hlavní cenou v tombole byl pionýr, ale i další ceny byly velmi lákavé.

Nechyběla hudba, o kterou se na velkém parketu postarala po celý večer skupina ZEO Orchestra, kterou pak vystřídala Lucie revival. Půlnočním vrcholem plesu, rovněž jako tradičně, byl dámský a pánský striptýz, do kterých byli zapojeni i návštěvníci, kteří si to náležitě užili. Někteří pozorovatelé už tak nadšení nebyli, ale i tak si obě vystoupení vysloužila potlesk. "Na Rally ples chodím ráda. Není to takové naškrobené, člověk se prostě pobaví s přáteli, zatancuje, popije, někdy i zasoutěžíme. Pyroterra nemá chybu, ale ty striptýzy mě nějak neberou, navíc ten pánský je takový pořád stejný. Ale asi nikdo jiný není," chválila ples s trochou kritiky Veronika Václavíková.

A kdo celým večerem vtipně provázel? Moderátorem nebyl nikdo jiný než Michal Kavalčík, mnohým známý také jako Ruda z Ostravy.