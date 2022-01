Chtějí ale obyvatele podporovat i finančně. Letos proto každý dostane 800 Kč. „Tento dar je spjatý se zdražením svozu odpadů ze 700 Kč na 1000. To se tak ale zde trvale bydlících nedotkne, místní obyvatelé s trvalým pobytem se mohou těšit na speciální dar města ve výši 800 korun, za svoz odpadů tak v podstatě zaplatí pouze 200 korun. Naším cílem je motivovat obyvatele, aby u nás měli trvalé bydliště,“ vysvětlil Smola.

Peníze na léky

Již několik let přispívá město také seniorům na léky, kterých někteří berou mnoho a finanční zátěž je tak pro ně vysoká. „Příspěvek na léky je ve výši 600 Kč na osobu ve věku 62 – 70 let a ve výši 1 000 Kč na osobu ve věku 71 let a výše, a to pro občany, kteří mají trvalý pobyt v Železné Rudě a jejích dalších částech a obcích,“ dodal starosta.

Cestou výstavby domů či bytů pro své obyvatele jdou také v další šumavské obci – na Modravě. Tam nyní chystají výstavbu hned několika rodinných domů. Dvojdomek vznikne například na místě, kdy bývala hasičská zbrojnice. „Dvojdomek bude určen pro obyvatele Modravy, kteří zde mají trvalé bydliště, ale také zde pracují. To je zásada bytové politiky obce Modrava,“ uvedl starosta Modravy Antonín Schubert.

Rodinný dům staví také ve Filipově Huti, kde je plánovaná i dostavba dvou objektů, které obec odkoupila od neúspěšného investora. Tam vzniknou byty pro obyvatele a také penzion. „Dokončíme to do podoby, kdy přední budovu necháme jako penzion s bytem správce a ještěs jedním bytem a ve druhé budově budou dva větší byty a dva malé. Bytů je zde nedostatek, a tak najdou využití,“ dodal Schubert.