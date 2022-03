Jenom do Karlovarského kraje jich už k 23. březnu přišlo 8 863. „Jsou to ale jenom ti, kteří se registrovali u Krajského asistenčního centra,“ upozornila Jana Pavlíková, krajská mluvčí. A toto číslo nemusí být konečné.

Další volné kapacity pro ubytování tak nabízejí hotely, státní sanatoria i města. Ostrov například zprovozní dětský tábor v Manětíně na Plzeňsku.

Většinou však jde o ubytování pouze dočasné. Výjimku tvoří sanatorium Trocnov, které vlastní Karlovy Vary. Bylo prázdné a připravené pro prodej, což se nyní mění. Zabydlelo se zde pětačtyřicet ukrajinských maminek s dětmi. Karlovy Vary také rozšiřují nabídku o tělocvičnu v bývalé základní škole na nábřeží Jana Palacha. Město tam podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) zřídí pětadvacet míst.

Státem vlastněný hotel Thermal až dosud nabízel běžencům pouze přespání a nutný odpočinek. Nyní je vše jinak. „Poskytneme jim volné pokoje, tomu se nebráníme, ovšem rozhodně ne na trvalý pobyt. Musejí si včas najít bydlení, práci a co nejdříve se začlenit do normálního života,“ vysvětlil generální ředitel Thermalu Vladimír Novák.

Vše koordinují s krajským krizovým řízením a krajem. „Když můžeme, pomůžeme. Víme, že situace s běženci v kraji není jednoduchá, jsme ale státní akciová společnost vytvořená za účelem zisku. Proto nemůžeme blokovat hotel například při mezinárodním filmovém festivalu,“ upozornil Vladimír Novák. A povzdychl si, že svět už není normální.

Podle Jany Pavlíkové, krajské mluvčí, dalších 40 pokojů pro uprchlíky nabídl například Horní Slavkov, i když už má plně obsazených 20 pokojů na internátě, a s pomocí pro uprchlíky se přihlásil i Ostrov. Ten s předstihem zprovozní dětský letní tábor pro děti v Manětíně, který modernizoval a ve zděných chatkách s veškerým sociálním zázemím najde dočasné ubytování 150 lidí.

„Od začátku dubna by mohl být tábor plně k dispozici,“ uvedl Jan Bureš (ODS), starosta Ostrova, uvolněný krajský zastupitel a poslanec Parlamentu ČR. I on ale upozornil, že tábor bude Ostrov v létě potřebovat pro letní táborové dětské turnusy. „Je to pro ně taková přestupní stanice, nelze tedy hovořit o trvalém ubytování. Matky s dětmi si tam mohou odpočinout, nabrat sílu a zklidnit se,“ doplnil Jan Bureš.

Plný po střechu je i lázeňský dům Tosca v centru Karlových Varů, který patří Ministerstvu vnitra. Kapacita je v něm 200 lůžek. I tam úzce spolupracují s krajským asistenčním centrem.

Také dětská léčebna Mánes v Karlových Varech, která patří pod Léčebné lázně Lázně Kynžvart, nyní jedná o ubytování ukrajinských uprchlíků. „Jako přímo řízená organizace Ministerstva zdravotnictví se musíme řídit zákonem o nakládání s majetkem státu. Situaci koordinujeme se zřizovatelem a očekáváme jeho vyjádření o ubytování běženců v léčebně Mánes. Komunikace mezi Ministerstvem zdravotnictví, krajem a Léčebnými lázněmi Lázně Kynžvart probíhá. Případné ubytování běženců se netýká Lázní Kynžvartu,“ uvedl Jiří Šlachta, provozně-technický náměstek.