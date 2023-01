Zdroj: Youtube

Pořad se tak vydal po jeho stopách. Historik Josef Nejdl rozveselil pozvánkou do jedné z nejstarších hospod v regionu, na tradiční masopust do Postřekova, ten je nejdelší a nejvyhlášenější v Plzeňském kraji. Díky němuž se dozvíte, co jsou to kolečkové tance, voračky.

V pořadu promluví také historik klatovského muzea Jan Jirák.

Pořad je možné sledovat na ČT 2 18. ledna od 21 hodin a 20. ledna od 8.30 hodin.