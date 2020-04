„Sledovala jsem vývoj situace okolo koronaviru a pořád jsem měla v hlavně myšlenku, jak já jako jedinec bych mohla pomoci. Pak mě napadly roušky, kterých byl nedostatek. Vyhledala jsem si na internetu, jak a z čeho se dělají. Zkontaktovala jsem Zuzanku, která dělá ve zdravotnictví. Byla nápadem dojatá. Kontaktovala svoji nadřízenou a začaly jsme šít,“ uvedla Radka Sudová, jedna ze zakladatelek facebookové skupiny Bavlněné roušky Nýrsko, kde požádaly o pomoc všechny obyvatele města i okolí. Během několika minut se začala skupina naplňovat lidmi, kteří pomáhali každý s něčím jiným. Někdo nosil látky, jiní šili, střihali, žehlili, rozváželi a podobně. „Ukázala se neskutečná solidarita,“ poznamenala Sudová.

Ve skupině je nyní 321 sledujících a aktivních je přes dvě stě lidí, mnohde pomáhají celé rodiny. „Roušky jsme nejprve dodali do domova v Bystřici nad Úhlavou, do potravin, na záchranku, pro pečovatelskou službu, hasiče, na poštu, do jídelny, pak jsme je rozváželi mezi seniory. Díky Davidu Křížkovi z města jsme získali seznam všech nad 65 let, a tak jsme je zásobili. Následně jsme zásobovali firmy, oddělení v Klatovské nemocnici a pomohli jsme také v Janovicích nad Úhlavou, kde jsme pomohli na oplátku,“ vyjmenovala Zuzana Taušková, která je další zakladatelkou skupiny.

Doteď našili cca 5500 roušek. Pokračují i dále, protože roušky jsou stále zapotřebí.

Velkou pomocí je také Lenka Vyskočilová, která poskytla prostory jako mezisklad, kde přijímá materiál, roušky, vydává a vše hlídá. „Pomohli nám i muži, kteří vyrobili udělátka na žehlení tkalounů, která vytiskli na 3D tiskárně. Všichni jsme dělali vše zadarmo, každý se zapojil, jak mohl. Začátky byla jízda, ale hřálo nás na srdci, jak se všichni zapojili a pomáhali a nic za to neočekávali. Bylo to úžasné. Ukázalo se, že dokážeme táhnout za jeden provaz,“ uzavřela Taušková.

Vypomáhaly i tamní firmy, které za věnované roušky nabídly jinou pomoc.