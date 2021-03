„Byl jsem tím trochu posedlý. Zajímalo mě, jak se v jednotlivých zemích hra vyučuje. Doma mám docela rozsáhlý archiv,“ přiznal kantor domažlické základní umělecké školy. Ten loni vydal vlastní učebnici a teď připravuje její druhý díl.

Jednotlivé přístupy a metody si léta ověřoval u svých žáků. A také je konzultoval s českými bubeníky, jako například s Klaudiem Kryšpínem, který je známý ze skupin Pražský výběr a Stromboli, nebo Janem Linhartem, muzikantem a pedagogem působícím na Konzervatoři Jaroslava Ježka. „Předloni jsme byl na dvoutýdenní stáži v New Yorku, kde jsem navštívil různé školy, od základní až po univerzitu. Sledoval jsem, jak se tady učí, a mohl se ptát, což bylo skvělé,“ ocenil Jindřich.

Inspirující pro něj také bylo, že se zcela běžně setkávají skvělí muzikanti s úplnými začátečníky. „Žáci jdou třeba po ulici nebo do parku a tam slyší vynikající hudebníky, jak jamují. Pro ně jde o přirozené prostředí, které je ovlivňuje. U nás studenti sledují svoje vzory spíš na sociálních sítích nebo YouTube,“ porovnal kantor.

I to se ale snaží alespoň u svých žáků měnit. Připravuje workshopy, soustředění se známými bubeníky a výměnné pobyty s americkým partnerským městem Two Rivers. „Měli jsme vyrazit do Spojených států amerických už minulý rok, ale kvůli pandemii jsem musel cestu zrušit. Letos nastal stejný scénář. Pro studenty je to vždycky velká motivace a příležitost, jak se zase o něco zlepšit,“ řekl.

OSOBNÍ VÝUKU NIC NENAHRADÍ

Jindřich stejně jako ostatní kantoři uměleckých škol vyučuje už dlouhé měsíce na dálku. A disciplína to není zrovna jednoduchá. Naráží na technické zádrhele, kdy mají někteří špatné internetové připojení, aplikace nefunguje nebo není synchronní obraz a zvuk. „Je sice fajn, že můžeme alespoň nějak v hodinách pokračovat, ovšem osobní výuku zkrátka nic nenahradí. Vždyť jde hlavně o praktickou dovednost, řemeslo. Potřebuji studentovi ukázat, jak držet paličky, předvést mu správný úhoz nebo zahrát píseň v určité dynamice. Přes displej to dost dobře nejde,“ domnívá se pedagog.

A protože bicí jsou hlasitým nástrojem, běžně se stávalo, že mikrofon na počítači nebo telefonu při on-line hodině nezvládal. „Vznikla z toho vlastně taková zvuková šmouha. Proto jsem se se žáky domluvil, že jednotlivá cvičení nebo skladby natočí sami doma a výsledek mi pošlou. Potom máme virtuální setkání a úkoly probíráme,“ popsal Jindřich, který si přeje se co nejdříve vrátit k běžnému režimu vzdělávání.