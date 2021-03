Můžete tak s námi zavzpomínat, jaká tam bývala atmosféra.

V roce 2019 jsme psali:

I přesto, že během dne poměrně hodně pršelo, odpoledne se počasí umoudřilo a tak zhruba tisícovka diváků mohla sledovat odvážné přejezdy 48 soutěžích. Ti museli zdolat 20 metrů dlouhý, 1,3 metru hluboký a 1,8 metru široký bazén na lyžích či snowboardech. Poslední disciplínou byly speciály.

K vidění byly bezproblémové přejezdy, ale i řádná vykoupání. Jeden ze soutěžících se dokonce vydal na trať na jedné lyži, protože mu druhá nešla zapnout. Ukázal se ale jako borec a seskákal k bazénu i přesto, že mu bylo jasné, že se vykoupe.

Jedním z jezdců byl i Martin Chaloupka z Nýrska. „Jelo se mi dobře, ale bylo to hodně studené. Jsem tady poprvé, navrhl to kámoš, tak jsem to zkusil. Je to adrenalin jako blázen, ale dal jsem to, i když na další jízdu už se moc netěším,“ řekl Chaloupka.