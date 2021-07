Krásné životní jubileum oslavila Marie Hlůžková z Kolince. Dne 22. června tomu bylo sto let, co přišla na svět. Její život provázely smutné i veselé události. Ještě nedávno žila sama ve svém domě. A dokázala si v domácnosti poradit bez věcí, bez kterých si nikdo neumíme v dnešní době život ani představit.

Marie Hlůžková se svými gratulanty. | Foto: Archiv rodiny

Oslavenkyně se narodila v Ujčíně jako Janečková, měla tři sourozence. Tatínek zemřel, když jí byly pouhé tři roky, a maminka pracovala v cihelně v Ujčíně. Chodila do školy v Kolinci, po ukončení školy doma šila košile, poté nastoupila do výrobny košil v Kolinci. „Vdávala se v únoru 1947. Koupili si s manželem Petrem Hlůžkem domek v Buršicích, poté pracovala v zemědělském družstvu, a to až do odchodu do důchodu. S manželem měla tři děti, oba její synové však zemřeli jako malé děti,“ sdělila její dcera Marie Makrlíková, která žije s rodinou v Kolinci a maminku má nyní u sebe.