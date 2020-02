Před dvěma sty lety se zde ve vysoké peci tavilo železo, následně se po přestavbě v provozech vyrábělo sklo. Sklárna pak fungovala ještě do roku 1925 a zanikla jako poslední na Tachovsku. Místo protkané vodními náhony, kde stávaly budovy pece, uhelny, soustružny, dvou leštíren, ale také pily objektu ředitelství a hospody, je dnes bez budov a zarostlé keři i stromy. Lokalita je zdokumentována a popsána v několika knihách, přesto si uchovává svá tajemství, po kterých pátrá Josef Rídl, kronikář a také průvodce z Přimdy.

Hledá zbytky bývalých provozů a vodních náhonů. „Teď stojíme na místě bývalé vysoké pece. Sto padesát let se tady tavilo železo. Když už nebyli schopní konkurovat, předělali to na sklárnu. Muselo tu být i několik vodních kol, ale nikdy se nenašla,“ říká na místě laický badatel Rídl. Před několika týdny začal hledat pod asi půlmetrovým nánosem zeminy a hrabanky podlahu železárny. „Jenže místo podlahy jsem našel hořejšek klenby. Tu jsem prorazil a můžeme se podívat dolu,“ ukazuje na otvor v zemi.

Pod klenbou je něco, jako chodba. Podle kronikáře musí jít o kanál, či náhon. „Dobře sedmdesát let tu nikdo jistě nebyl. Je trochu ale zarážející, proč oba konce chodby jsou vyzděné šikmou stěnou z kamenů,“ říká dole za svitu baterek a žasne. „Je to úžasný pocit zde být. Čekal jsem něco úplně jiného, abych se přiznal. Myslel jsem, že tu bude takzvaná lednice a vodní kolo. Musela tu vodní kola být, jen si nedokážu zatím vysvětlit, kde,“ dodává.

Dole v kanále pod písečným nánosem jsou vidět zbytky kameninových trubek, ze stěn vedou další trubky ocelové. „Musím se sem ještě vypravit a dál pátrat,“ říká dále kronikář Rídl s tím, že opodál na místě bývalé leštírny je vidět červeně zbarvená zem. „To je pozůstatek po leštící a brusné pastě zvané potté, která byla červená. Leštily se s ní skleněné tabulky. No, je tady ještě co objevovat a přitom je to vlastně jen necelé století, co tu utichl sklářský provoz.“