Sjelo se tam přes dvě stě dobrovolníků, kteří se snažili zlikvidovat vegetaci a docílit tak toho, že do budoucna bude v rybníku čistější voda.

Hnačov se dlouhodobě potýká se špatnou kvalitou vody, teď je navíc kvůli opravě výpustního zařízení prázdný a zarostl tak vegetací. Uspořádána byla proto akce Den na dně, jejímž cílem bylo vegetaci posekat křovinořezy a odvozit ji mimo vodní plochu, aby po napuštění nezahnívala.

„Chceme zlepšit kvalitu vodu, pro místní i rekreanty. Aby měl Hnačov zase dobré jméno. To je nejdůležitější cíl této akce. Účast je nečekaně velká, potěšila mě,“ pochvaloval si starosta Hnačova Milan Přerost, který se sám chopil křovinořezu. Ruku k dílu přiložili i další. „Pracuji ve zdejších lesích a sem jsem šel vypomoci po dohodě s hajným. Snad to pomůže,“ řekl Libor Chaloupka z Obytců. „Jezdíme sem na Hnačov pravidelně na srazy socialistických vozidel. Strávím tady na akci pátek i sobotu, abychom se tu příští rok zase mohli vykoupat. A je to dobré i pro zdraví, práce na čerstvém vzduchu,“ uvedl Jan Tichý z Vrhavče.

Pomoci přijeli i studenti, například gymnazisté z Klatov. „Je dobře, že přispějeme k tomu, aby tu byla čistější voda. A navíc jsme měli psát testy, tak se ulejeme,“ smála se Lucie Hořejší z Bolešin.

„Během dvou dnů se Dne na dně zúčastnilo 250 dobrovolníků. I tak se ale nepodařilo zlikvidovat veškerý porost na dně, a tak bude akce pokračovat hned o prodlouženém víkendu,“ uvedla Libuše Špačková z odboru životního prostředí klatovské radnice. Dodala, že organizátoři děkují všem, kteří pomohli.