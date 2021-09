Na konci léta 2003 několikaleté obrovské hnízdo čápa bílého přetěžovalo komín dnes už rekreační chalupy a tak bylo potřeba ho snížit a kousek po kousku ho odbourávat. „Po sundání celého hnízda jsme tehdy navíc odbourali i tři řady zvětralých cihel komína a nasadili na komín fixační kovový rám s imitací čapího hnízda nového,“ poznamenal Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů.

Nyní o 18 let později nastala stejná situace a na místo se opět vydala pomoci Hana Makoňová. Tentokrát z hasičského žebříku ubourávala kousek po kousku osmnáct let staré čapí hnízdo, které hrozilo pádem. „Obě dvě akce na snížení, odlehčení komínu v Těchonicích stejně jako desítky dalších, které jsme za 28 let činnosti realizovali si objednal Plzeňský krajský úřad. Hnízda čápů bílých úplně stejně jako jejich obyvatelé jsou totiž zákonem chráněni, a tak zásahy do hnízdění i oprav hnízd lze provést pouze na speciální povolení místně příslušného orgánu ochrany přírody,“ vysvětlil Makoň.

Navíc na Klatovsku a v okolí Horažďovic to není ani zdaleka první čapí hnízdo či akce tohoto typu. Při těchto pracích spolupracují záchranáři s profesionálními hasiči z Horažďovic.

V Těchonicích přiložila ruku k dílu i sedmiletá Hanička. Staré střešní tašky by už váhu dospělého člověka neunesly, a tak pomohla ona. Douklidila části střechy mimo plachtu. „Možná, že za dalších 20 let se i ona do Těchonic vrátí úplně stejně jako její máma. Děkujeme majitelům objektu za přístup, toleranci čápů na nemovitosti a celkové pochopení. Ono totiž mít na komíně čapí hnízdo není žádné terno, i když sousedům se to líbí všude a na kroužkování i úpravy se chodí dívat téměř celá vesnice,“ řekl Makoň.

Méně úspěšní byli pod čapím hnízdem ve Velkém Boru. Tam chtěli vyčistit od čápů zanesené okapy. Bohužel sklon střechy a zanesené okapy byly tak prorostlé trávou, že se jim je vyčistit nepodařilo. Tam se musí vrátit s patřičnou technikou či profesionálními lezci.