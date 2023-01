„Najednou nešel téměř žádný pohyb, jen ležet,“ vzpomíná žena, která se s nepřízní osudu pere, jak se dá. Teď by ale potřebovala trochu pomoci. Život by jí usnadnil elektrický pohon na mechanický vozík, který jí ale pojišťovna neproplatí a na který se rodině nedostává peněz.

Sušičanka prodělala v roce 2004 rakovinu prsu a s tím spojenou veškerou léčbu, jako jsou operace, chemoterapie, ozařování i hormonální léčba. „V roce 2012 se však ukázalo, že musím pro nejasný nález podstoupit operaci krční páteře. Operace byla dlouhá a po ní se zdálo vše v pořádku. Jen dočasně, přišlo pooperační krvácení a s tím těžká míšní léze zadních míšních provazců a já najednou nebyla schopná téměř žádného pohybu,“ líčí Havlová. Díky cvičením a rehabilitacím se během půl roku naučila ve vnitřních prostorech pohybovat pomocí chodítka. „Bez intenzivní neurorehabilitace to už nikdy nepůjde. Vše mi to pak pozastavil rok 2017, kdy mi znovu ukázala tvář paní, co si říká rakovina prsu. Znovu jsem podstoupila operaci, chemoterapii a ozařování a stále užívám hormonální léčbu,“ popisuje.

I přes zdravotní handicap žena stále ráda cestuje, poznává nová místa, přírodu a ráda plave. Jenže někdy je místo velkého elektrického vozíku praktičtější mechanický, který se vejde do malých výtahů, malých pokojů v hotelích a podobně. „Já po operaci páteře musím ruce používat velmi omezeně, potřebovala bych proto k mechanickému vozíku elektrický pohon, na který bych chtěla vybrat peníze,“ říká Havlová s tím, že uvítá každou pomoc. „Vzhledem ke svým diagnózám jsem v invalidním důchodu. S manželem živíme syna vysokoškoláka, musím platit pečovatelky, veškerou rehabilitaci si hradím sama, do toho jde spousta peněz,“ vysvětluje.

Elektrický vozík jí uhradila pojišťovna, ale mechanický si platila sama. Je starý už deset let, a tak kdyby se podařilo ve sbírce, kterou najdete na internetové platformě Donio pod názvem Elektrický pohon k vozíku pro Irenu, vybrat více peněz, pořídila by si místo něj nový. „A kdyby ještě něco zbylo, zajímala bych se o zánovní přístroj na domácí trénování rukou, případně bych finance použila na lůžkovou rehabilitaci,“ uzavírá.