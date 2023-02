Před několika lety jsem prodělala krvácení do mozku. Tehdy jsem byla dlouho v pracovní neschopnosti a potřebovala jsem se zabavit, navíc to byla i dobrá rehabilitace na motoriku rukou.

Synovi se blížily třicátiny, tak jsem si řekla, že mu dám něco drahého, sladkého, hezkého, co možná stejně nakonec vyhodí. To ho tehdy pobavilo a dlouze přemýšlel, co pro něj chystám. Překvapení se mi povedlo, zlatá rybka vyrobená z platných mincí se mu moc líbila. Bude-li někdy v krizi, jednoduše mince z rybky oloupe, čím získá částku přes 4300 korun. A když už jsem byla u té vody, přidala jsem vlastnoručně vyrobený koráb, který jsem naplnila čokoládovými bonbony. Byl tehdy opravdu mile zaskočen a potěšen.

Vyrobila jste také spoustu relikvií z dětských filmů…

Sotva jsem se tak nějak vyhrabala a dala dohromady po krvácení do mozku, přišla další rána. Po pár týdnech v práci jsem chytla covid. Měla jsem hodně těžký průběh, bojovala jsem o život, a můj bratr boj s ním prohrál. To mne hluboce zasáhlo, dlouho jsem se z toho dostávala a opět jsem byla v pracovní neschopnosti. A protože tvoření čehokoliv mne bavilo už jako dítě, tak jsem se k němu opět uchýlila. Přišla jsem na jiné myšlenky, než byla ztráta bráchy. Říkala jsem si, že když už je mi samotné tak moc smutno, že bych mohla potěšit někoho alespoň já.

Inverze vytvořila z kopců Českého lesa ostrovy v moři, z Flossenbürgu maják

Kamarádův synek byl v tu dobu nadšený z příběhů Harryho Pottera a hrozně toužil po nějakých relikviích, které se ve filmu objevují. A chystala se oslava jeho jedenáctin. Tak mne napadlo udělat mu čarodějný klobouk. Nezdá se to, ale sranda to nebyla. Jenomže já když něco někomu slíbím, tak se to prostě snažím dodržet. Takže jsem nakoupila polymerovou hmotu a další potřebné materiály a pustila se do toho.

A tehdy také vznikla mandragora, vzteklá kniha a další?

Ano, chtěla jsem dodat kompletní sadu, takže jsem přidala vřeštící mandragoru včetně sluchátek proti ohluchnutí, také zubatou knihu, famfrpál a další. A postupně jsem sobě pro radost vyzdobila obrovské pštrosí vejce, vyrobila adventní kalendář a další dekorace.

Nedávno jste dokončila pekelnou knihu hříchů, jak vás napadla ta?

Zase jsem zaslechla kamarádova klučinu, jak o ní mluví. Tak jsem si tak v hlavě dávala dohromady myšlenky, a nakonec jsem si řekla, že to je dobrá výzva. Akorát jsem si usmyslela, že už by kniha mohla i něco symbolizovat, něco, co vzejde ode mne. Proto komponenty a ozdobičky na ní vyjadřují příběh. Levá strana zobrazuje chudé, pravá bohaté. Vlevo je jen dukát, jednodušší knoflíky, obyčejné hračky, ale hodně, protože chudí mívali hodně dětí. Vpravo jsou bohatí. Vlastní koně, zlato, drahé kameny. Ale věřící jsou všichni. A všichni stejně, pokud zhřeší, propadnou peklu, přijdou o vše. O lásku i o majetek. Uvnitř jsou pak karty, ty jsem zakoupila, a mnou vyrobený pergamen na úpisy a brk na podpis hříšníků. A protože jsem v několika pohádkách viděla, jak peklu svítí oči, rozhodla jsem se, že i této knize budou svítit. A přidala jsem svítící oheň pod kotlem a čertovy rohy. Pomohla jsem si obyčejnými světýlky na vánoční stromek.

Z jakého materiálu je vyrobený zbytek knihy?

Základ je z kartonu, ale pak jsem musela nakoupit opět hromadu polymerové hmoty, z níž jsem postupně vyrobila obličej a ruce. Tvar nosu se podobá mému a ruce jsou také podobné mým. Potřebovala jsem nějaký vzor, tak moje fotka profilu byla nápovědou. A některé komponenty jsem vyrobila též z polymerové hmoty, jiné jsem koupila v Plzni v Tvořilce. Upřímně, tyhle věci nejsou vůbec levná záležitost. A to nepočítám svoji práci. Dělala jsem ji pět měsíců víceméně denně.

Studenti průmyslovky ve Světcích vyhráli Technickou olympiádu

Zmínila jste, že o knihu projevili zájem divadelníci a filmaři. Jak se o ní dozvěděli?

Jednoduše, síla sociálních sítí je neskutečná. Já všechny své výrobky, ať už se jedná o tyto filmové relikvie anebo jen o svícínky na Vánoce či velikonoční výzdoby sdílím v různých skupinách na sociálních sítích. Mám zpětnou vazbu, ozývají se mi zájemci o moje věci, a stejně tak se ozvali i filmaři. Ale tam je to zatím v jednání, tak nebudu více prozrazovat, abych to nezakřikla. Také jsem dostala kontakt na Jiřího Stracha, tak jsem mu sama napsala, jestli by neměl o knihu zájem, bohužel zatím neodpověděl. Ale ozvali se mi divadelníci. Na pozvání jsem osobně byla s knihou v Divadle MA v Praze. Zájem mají, ale uvnitř knihy by rádi listy místo výplně s kartami a pergamenem. Ozvalo se mi i spousta dalších zájemců, ale nakonec vše zatím stojí na ceně knihy. Není to opravdu levná záležitost, nicméně kamarád má 3D tiskárnu a nabídl mi, že obličej a ruce bude vyrábět na ní, čímž se náklady značně sníží. Tak věřím, že ti, kdo zájem mají, ještě chvíli vydrží.

Co chystáte nyní?

Už chodím opět do práce, takže času je podstatně méně, nicméně hlavu mám plnou nápadů. Především chci potěšit moji maminku. Takže chystám obraz, takovou koláž na malířské plátno, s pštrosími pery, kamínky a použiji i ubrouskovou techniku. A mám zakázku na 25 centimetrů velkou včelku, také dárek k narozeninám. A opět se blíží Velikonoce, takže sháním nejrůznější barevné kamínky, abych mohla zdobit vajíčka. Nudit se myslím ještě dlouho nebudu a jsem tomu ráda.