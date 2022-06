Změny doznalo celé prostranství okolo pomníku, celé bylo oddrenážováno od vody, která ho narušovala a svedla se do jednoho koryta, které bylo opraveno a nyní dodává místu své kouzlo. Pod pomníkem byla navíc vydlážděna americká hvězda.

Historii místa připomněl Zdeněk Roučka, který byl společně se starostou iniciátorem myšlenky. „Nacházíme se v místech, kde byla do 50. let německá obec Zhůří. Zde se 5. května 1945 odehrála tragédie, kdy vojáci 90. pěší divize padli do léčky německých důstojnických kadetů, kteří na ně zaútočili z obrněných vozidel M8, které ukořistili jiné jednotce den předem, a na konci války zde deset amerických vojáků přišlo o život. Samotná vesnice měla rovněž tragický osud, protože počátkem 50. let se ocitla ve vojenském prostoru Dobrá Voda a byla armádou rozstřílena. Nezůstalo po ní vůbec nic.“

Pomník byl v místě odhalen před 22 lety. Roučka ho porovnával s těmi nejlepšími pomníky, které jsou v Normandii nebo Ardenách a uvědomoval si, že toto místo začíná být poněkud omšelé, že ztrácí svoji sílu. „Bylo prorostlé travou, promočené velkým množstvím vody, deska se nedala přečíst a řekl jsem si, že význam pro další generace by byl povýšen jedině tehdy, když ho obnovíme a uděláme v takové podobě, jako by byl přímo v Normandii. Jsem velmi rád, že se nám na to podařilo získat peníze a mohli jsme to takto udělat,“ řekl Roučka a dodal, že je nadšen, že místo dostává úplně jinou dimenzi a věří, že půjde letos o jedno z turisticky nejnavštěvovanějších míst.

To potvrdila i jedna z divaček Jana Fajfrová. „Je to tady moc krásné a ten pomník a vše kolem je opravdu nádhera. Zaslouží to velký obdiv.“

Celý projekt významně podpořil Plzeňský kraj a podílely se i ostatní obce z okolí.