/FOTOGALERIE/ Od pátku se strhla vlna zájmu pendlerů o placené testování na Covid-19. Důvodem je otevření hranic a potřeba negativního testu PCR při návratu do České republiky.

Odběry v sobotu v Klatovské nemocnici. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Ještě do pátku byla jediná nemocnice, která testy pro samoplátce nabízela, v Sušici. Od víkendu už ale tuto možnost spustili i v Klatovech a v Domažlicích. A hned to bylo znát. „V pátek byl hodně velký zájem. Kolegyni neustále zvonil telefon. Jakmile ale vyšla zpráva o dalších nemocnicích, tak to polevilo, a dokonce se někteří i odhlásili a objednali se v Klatovech, protože to měli blíž,“ řekl ředitel Sušické nemocnice Václav Rada. Upozornil, že u nich se testuje jen v pracovní dny, takže další objednané zájemce očekávají v pondělí.