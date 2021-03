Ani jedno auto nestálo na parkovišti na Sedle na Špičáku, odkud turisté chodí k Černému jezeru, předešlý víkend bylo téměř zcela zaplněné. Lidé tak zřejmě uposlechli zákazu opouštět své obce. Na to také dohlížela policejní kontrola. Kromě dvou vozů bylo prázdno i na parkoviště u areálu Špičák, stejně tak centrum Železné Rudy zelo téměř prázdnotou. Jindy cesty lemují návštěvníci, nyní by se lidé dali spočítat na prstech ruky.

Liduprázdno bylo rovněž v Prášilech i na Srní. Na Modravě, kde minulý týden v sobotu byla stání zcela obsazena, stála nyní jen čtyři auta. Turisté se nevydali ani k Čeňkově pile, které je rovněž hojně navštěvována.

I když si návštěvníci odpustili výlety na Šumavu, neplatí pro všechny, že se drží ve svých obcích. Některé Klatovany například lákala Sušice. Ale nejsou jediní. "Je mi smutno z toho, když vidím, že k sousedům přijela rodina z jižní Moravy. Moje dcera má již koronavir podruhé a tak vím, co to obnáší. Někteří lidé jsou ale stále tak neohleduplní. Ze Sušice se musí pacienti vozit až na Moravu, jak jsem si u vás v Deníku přečetla, a některý je to pořád jedno. Budou porušovat opatření stále, je mi z toho do breku," řekla Deníku žena z Horažďovic.