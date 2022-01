Podnikatel už třináct let funguje s rodinnými příslušníky i dalšími zaměstnanci v kempu Veselý Habr u Volduch. Zatímco chatky a jiné budovy patří tamnímu motoristickému klubu. jsou pozemky majetkem společnosti Jeroným Colloredo Mannsfeld. Včetně louky, na níž končil Veselému pacht. Rozjel se tudíž do vedení firmy se žádostí o prodloužení pronájmu, aby tu zjistil, že se uvolnilo místo ve výrobně destilátu.. „Protože jsem rodák ze severní Moravy a jezdím tam často za příbuznými i na obhlídku pálenic, dlouho jsem se nerozmýšlel. Vždyť před deseti lety jsem byl v Rožnově pod Radhoštěm pasován na opravdového Valacha. Obnášelo to vypít na ex tři deci slivovice a k tomu pár odlívek, ale přežil jsem,“ dodává muž, kterému při rozjezdu podal pomocnou ruku ředitel společnosti Robin Ambrož.

Snoubenci v Plzeňském kraji odkládali kvůli covidu svatby

Do malého, ale moderně vybaveného areálu ve čtvrti Švabín jezdí zahrádkáři z Hořovicka i severní části Rokycanska. Nejčastěji se švestkami, následují jablka a okrajově jiné ovoce. Dovezený kvas nejprve Veselý zkontroluje refraktometrem a pokud jsou hodnoty v normě, následuje okamžité pálení. „Složitější je to, pokud pěstitel přijede s menším množstvím kvasu. Musím neustále sledovat a reagovat na různorodá složení. Jeden špatný vzorek může negativně ovlivnit celý proces,“ má jasno odborník.

Zatím ještě surová tekutina se v kotli ohřeje na 74 až 85 stupňů a a jde nahoru třístupňovou kolonou, kde už lze ovlivnit chuť budoucí lahůdky. Lihové páry najdou azyl v chladiči a po odpuštění metylu konečně přichází produkce destilátu. Což však není konečná fáze, neboť až sedmdesátiprocentní alkohol se ředí demineralizovanou vodou. Přesto má kořalka kolem poctivých 50 procent (záleží na apetitu zákazníka) a znalci si ji pochvalují. „Snad jsem se od mládí něco naučil. Maminka mi už v dětství přidávala slivovici do čaje při nachlazení. Teď včas rozeznám, kdy bude lihovina lahodná a potřebuji k tomu neporušený čich i chuť. Proto si dávám pozor, aby mne nepotkal covid,“ loučí se chlap, jemuž pravidelně dělají společnost celníci v rolích kontrolorů a který má řadu plánů. Exkurse pro minimálně pět zájemců, letní seminář pro fajnšmekry jak správně kvas založit nebo zavedení výroby kvasu pro začátečníky.

Podívejte se, sem v zimě silničáři nejezdí, některé úseky nejsou udržované vůbec