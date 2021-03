Bezesné noci prožívá Richard Schwarz z Rokycan. Spolumajitel ovocných plantáží ve Vranově na okraji Břas přemýšlí, kde a jak spotřebovat zbytek loňské úrody. „Stále ještě jde o zhruba dvě stě tun jablek. Pro nás za normálních okolností obvyklé množství, jenže dnešní doba tomu moc nesvědčí,“ říká muž, jehož rodině se vracely před třiceti lety násilně odebrané pozemky.

Po loňském jarním nástupu dosud neprobádané nemoci se Schwarzovi rozhodli, že úrodu (lehce pod průměrem let minulých) zkusí prodat sami. Tedy bez pomocné berličky hypermarketů nebo velkoobchodů. „Propad prodeje odhaduji na třicet procent. Nemohli jsme totiž předpokládat, že ztratíme tradiční odbytiště. Základní i mateřské školy, hotely či farmářské trhy,“ konstatoval muž, který navázal kontakty s dalšími tuzemskými pěstiteli. Takže nyní má v areálu k dispozici ryze českou cibuli, česnek, mošty, brambory nebo mák. „A aby těch morových ran nebylo málo, přichází omezení mezi obcemi a okresy. Naši pravidelní zákazníci z Berounska, Rakovnicka či severní části Plzeňska sem nemohou přijet. Což je úplný průšvih s úbytkem tržeb o osmdesát procent,“ dodává sadař.

Zvažuje, jak z kritické situace vyvléci s co nejmenšími ztrátami: „Zlevňujeme na necelých třicet korun za nejkvalitnější odrůdy. Což je v porovnání s obřími prodejnami pořád ještě přijatelná cena a chystáme další akce. Do tří týdnů bychom to zvládli, jenže pak si netroufám prognózu odhadnout. Nejzazším řešením by bylo průmyslové zpracování, ovšem po ekonomické stránce jde o obrovský průšvih,“ má jasno pan Richard.

Padesát hektolitrů cideru Sascha Kolowrat, který je na trhu tohoto druhu nápojů v podstatě novinkou, vyrobili pro letošní sezonu v Kolowratových sadech ve Velkých Dvorcích na Tachovsku. Teď musí firma pro tento produkt najít nový odbyt. „Chtěli jsme se s prodejem zaměřit na bary, restaurace, hospody a podobně. Ale vzhledem k epidemiologické situaci jsou objednávky z těchto podniků na nule,“ řekl Deníku Filip Slouka z Kolowratových sadů. „Zatím se náš cider prodává v různých e-shopech, objednávky jsou i z prodejen nápojů, zkusíme ještě oslovit obchodní řetězce, abychom letošní produkci mohli zákazníkům nabídnout,“ dodal Slouka s tím, že doufá, že příští sezona už bude lepší.