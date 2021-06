Zaměstnanci společnosti Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, kteří očkování v tachovském a části severoplzeňského okresu zajišťovali, se totiž po zahájení lázeňské sezony vrací ke svým profesím. Očkování v okrese bude ale nadále zajištěno.

„Do očkování jsme se rozhodli zapojit v době, kdy jme měli zdravotnický tým a neměli jsme pacienty. Chtěli jsme pomoci, být užiteční. Byli jsme rádi, že paní hejtmanka náš zájem přivítala,“ sdělila Deníku ředitelka lázeňské společnosti Dana Jurásková.

S aplikací vakcín začali lázeňští pracovníci v době, kdy měly lázně omezený provoz. Od poloviny února byly dokonce uzavřeny. „Počítali jsme s tím, že až se lázně otevřou, nastane souběh očkování a lázeňského provozu,“ dodala ředitelka.

Končí lázně a Manětín

Proto se vedení lázní dohodlo s Plzeňským krajem a EUC klinikou, že se o očkovací zátěž podělí. „Ráda bych jim za to poděkovala. V tuto chvíli končí očkování na očkovacích místech Konstantinovy Lázně a Manětín. Ten důvod je prostý, významně klesá počet registrovaných osob na těchto místech. Navíc byl splněn ten základní cíl, a tím bylo přiblížení očkovacích míst co nejblíže těm nejstarším občanům.“

Jak dále Jurásková uvedla, mladí lidé zvládnou do očkovacího místa dojet. V Konstantinových Lázních a Manětíně se proto bude očkovat už pouze druhá dávka.

„Zdravotnický tým lázní bude nadále očkovat v očkovacích místech Tachov a Bor. Moc bych chtěla poděkovat lékařům a sestrám z Boru a z Tachova, že nám pomohou očkovat o víkendech. Ve Stříbře bude od pondělí 7. června očkovat tým EUC kliniky,“ doplnila ředitelka lázeňské společnosti.

Očkování v sále Mže

V Tachově se očkuje v budově polikliniky, v sobotu 12. června bude k očkování poprvé využito velkokapacitní očkovací centrum, které bude připraveno ve společenském sále areálu Mže.

Jak uvedl ředitel Polikliniky Tachov Petr Tuháček, důvodem je právě možnost naočkovat v sále Mže podstatně více lidí. „V pracovních dnech očkujeme přibližně sto až sto dvacet lidí za den. V sále Mže ale může dávku za jeden dostat několik stovek osob,“ uvedl Tuháček. Očkovat by se zde mělo od 8 do 18 hodin, řádově by mělo dávku dostat kolem čtyř až pěti set lidí.