Motýly žijící na loukách v Tachovském příhraničí pozorovali účastníci sobotní akce s názvem Motýlí obyvatelé Svaté Kateřiny. Role průvodce se ujala Zuzana Blažková z přimdské správy Chráněné krajinné oblasti Český les. Krom motýlů byla na květnatých loukách k vidění i celá řada hmyzu i pavouků a v tůňce zájemci o přírodu pozorovali pulce, chrostíky, splešťule blátivé i nymfy vážek.

Z pozorování motýlů a dalších živožichů na loukách u Svaté Kateřiny. | Foto: Deník / Antonín Hříbal

„V této oblasti jsou vesměs běžné druhy motýlů lučních biotopů. Viděli jsme okáče lučního a modráska jehlicového, což jsou jedni z nejběžnějších motýlů v České republice. Pěkní byli také bělásci ovocní. Je to krásný vznosný motýl, ale netrénované oko si může ho splést s bělokřídlecem lučním, který vypadá do jisté míry podobně, ale rozdíly tam jsou,“ sdělila Deníku Zuzana Blažková. Dalšími živočichy na loukách byly i můry, tedy zástupci skupiny nočních motýlů. „Ne všechno, co létá ve dne, je denní motýl. Řada takzvaných nočních motýlů je aktivní i ve dne, jako například bělokřídlec luční, kterého jsme dnes potkávali po cestě,“ podotkla zooložka, která se v nyní věnuje právě mapování motýlů.