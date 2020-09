Objev na Tachovsku: podzemí zaniklé sklárny ukrývalo spletitý labyrint kanálů

/FOTO/ Začalo to první dírou v zemi a nahlédnutím do podzemní. Následovalo odkrytí dalších otvorů a zjištění, že pod sto let zaniklou sklárnou se ukrývá nepřehledný labyrint kanálů, chodeb a náhonů.

Připravujeme video z objevu podzemních prostor ve Frauentálu. | Video: Deník/Antonín Hříbal