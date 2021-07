„Dráha má rozlohu tisíc metrů čtverečních. Vnitřní okruh je s nejnižší obtížností pro menší děti a vnější je těžší už pro zkušenější a profesionály. Celková výstavba trvala dva měsíce a vyšla na tři miliony korun. Na to jsme dostali dotaci 1,5 milionu korun od Plzeňského kraje,“ řekl místostarosta Železné Rudy Filip Brož.

Pumptrack má dráhu z asfaltu. Stojí za ní firma, která je staví po celém světě, takže jde dle místostarosty o záruku kvality.

O výstavbu začali usilovat již před dvěma lety. „Tenhle tip sportu a okruhů pro cyklistiku, bruslaře, skateboardisty byl na vzestupu, udělali jsme projekt, zažádali o dotaci a vloni se nám ji podařilo získat. Letos se konečně podařila dráha postavit,“ uvedl Brož s tím, že očekávají, že dráha bude hojně využívaná, což bylo vidět i při samotném otevření, že děti vyměnily koupání za řádění na dráze. „Věříme, to bude mít velký úspěch, protože i ohlas mezi lidmi je velký,“ poznamenal Brož.

„Je to super, jezdí to parádně. Jen musím ještě doladit kolo,“ řekl jeden z mladších jezdců.

Pumptrack je rovněž doplňkovou aktivitou, jelikož v blízkém areálu na Špičáku je bike park. Jezdci si tak mohou přijít napřed zajezdit na dráhu, potrénovat, rozjezdit se a pak se vydat na obtížnější trasy do bike parku.

Podstatné také je, že na pumptrackovou dráhou si mohou všichni zajít zajezdit kdykoliv a vstup je zdarma. Dokonce je celý areál osvětlen, takže je možné jezdit až do desáté hodiny večer.

Dráha nabízí takové parametry, že se na ní mohou konat různé závody až do úrovně mistrovství Evropy.

Hned vedle dráhy vzniká další sportoviště, umělé fotbalové tréninkové hřiště, které je financováno kompletně městem. „Pojali jsme to jako logickou věc k pumptracku. Protože dříve tady byla plocha, kam si chodily děti kopat a výstavbou dráhy o ni přišly. Tak jsme zbývající kus prostoru využili a bude tam hřiště také s umělým osvětlením,“ sdělil Brož.

Tohle hřiště by mělo být hotové do dvou týdnů.

V současné době začíná i výstavba přírodního biotopu Žabáky v Železné Rudě. „Smlouvy jsou podepsané, hotovo musí být do října. Měli bychom se kompletně vejít do čtyř milionů korun, přičemž finanční spoluúčast města bude do půl milionu,“ uvedl k Žabákům starosta Filip Smola.