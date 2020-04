Jak vypadá v současné situaci vaše práce? Máte nějaká zvláštní opatření?

Je nutné stálé proškolování zaměstnanců. Klademe velký důraz na hygienu rukou, používání ochranných pomůcek a správnou manipulaci s nimi, ale také na opatření, která je potřeba dodržovat i mimo náš Domov, abychom chránili klienty. Sledujeme nařízení a doporučení ministerstva zdravotnictví a zavádíme do praxe.

Klienty přijímáme pouze po předchozím testování na COVID 19 a vždy následuje 14 dní izolace na pokoji s vlastním sociálním zařízením. Kromě běžných bariérových opatření se snažíme o minimalizaci personálu u těchto klientů, aktivizační činnosti probíhají jednotlivě na pokoji. Obecně pracujeme s menšími skupinkami. Dvakrát denně kontrolujeme tělesnou teplotu u klientů, u zaměstnanců vždy po příchodu na pracoviště.

Jste schopni zajistit vyčlenění deseti procent kapacity pro klienty s podezřením na onemocnění COVID 19 či nakažené klienty?

Tím, že máme volnou kapacitu lůžek, jsme v podstatě okamžitě schopni toto doporučení zajistit. Vnímáme, že pro většinu poskytovatelů to může být nereálné z důvodu naplněné kapacity. Jsme schopni v tomto směru i pomoci, a to dočasným umístěním zdravých klientů v našem Domově.

Určitě je to náročné na psychiku, jak to zvládáte?

Díky tomu, že jsem většinu profesního života strávila v intenzivní péči, se dá říct, že jsem na psychicky náročné situace zvyklá. Navíc pokud vás práce baví, posouvá vás to kupředu. Samozřejmě bez kvalitní týmové spolupráce a dobrého vedení by byla situace podstatně horší. Mám štěstí, že jsem obklopena lidmi, kteří mají stejný cíl jako já, a to vybudovat domov s výbornou sociální službou.

Jak to vnímají senioři, mají strach?

Klienti sledují situaci prostřednictvím médií a ví, jak teď vypadá běžný život mimo náš Domov. Vnímají nutná režimová opatření, zejména nošení ústenek při běžném kontaktu. Snažíme se jim vše trpělivě vysvětlovat a myslím, že se v těchto dnech cítí bezpečně.

Jak na ně doléhá opatření, že za nimi nemohou rodiny? Jak se je snažíte zabavit?

Situace samozřejmě není jednoduchá. Někteří klienti nemusí vždy chápat, proč za nimi rodina nechodí, jiní jsou u nás velmi krátkou dobu a mohou odloučení od rodiny v adaptačním období zvládat podstatně hůře. Rodinám ale denně zprostředkováváme kontakt prostřednictvím on-line vysílání, posíláme fotografie ze společných aktivit, na což máme mimochodem výborné ohlasy. Pro klienty zajišťujeme častější telefonický kontakt s jejich blízkými. Co se týče volného času, plánujeme vhodné aktivizační činnosti, teď nechybělo velikonoční tvoření.