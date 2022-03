Do výběhu se po rekonstrukci šelmy vrátí. I když měli Němci zájem o české vlky z návštěvnického centra na Srní, kde jich je dostatek, Národní park Šumava jim pomoci nemůže, a to ze dvou důvodů. Chovný pár tak budou muset do centra u Neuschönau sehnat jinde.

Vlky chovali na německé straně Šumavy hned na dvou místech. Poblíž Ludwigsthalu nedaleko Železné Rudy, odkud v roce 2017 zřejmě po zásahu ekologického aktivisty utekla šestičlenná smečka, z níž přežilo jen jedno zvíře, a právě u Neuschönau. Tam v poslední době měli již jen jednu starou samici, ke které ale nebylo možné dát další zvíře, neboť by ho nepřijala. Chov chtějí obnovit, a tak situaci sondovali i na české straně.

Klatovští učitelé zazářili, zvítězili mezi svými kolegy z celé Evropy

„S kolegy z Bavorska jsme to řešili ještě předtím, než jim poslední vlk zemřel. Ptali se, jaké jsou možnosti poskytnout jim zvířata od nás. Ale asi to nedopadne, protože my máme všechny samce vysterilizované a v Německu si chtěli odchovat vlastní smečku, to znamená mít rodičovský pár, tedy plodnou samici a plodného samce,“ vysvětlil vedoucí zoologického oddělení Správy NP Šumava Jan Mokrý. Dodal, že situace byla konzultována i s odborníky z plzeňské zoologické zahrady, kteří národnímu parku pomáhají s chovem, a ti nedoporučili předat do Německa ani žádnou ze samic. „Říkali nám, že pokud po sterilizaci samců je naše smečka stabilizovaná, nebylo by vhodné do ní sahat. Pokud bychom odebrali jakékoli zvíře, mohla by se narušit rovnováha,“ uvedl Mokrý.

Návštěvnické centrum v Srní, hojně navštěvované, vzniklo v roce 2015. Maximálně může pojmout 15 vlků, aktuálně je jich tam o jednoho méně. Šelmy se tam původně množily, ale pak se zjistilo, že vůdčí samec vlčata zabíjí. Vůdčí samici proto byla podávána antikoncepce, ale v roce 2020 se tam přesto vlčata narodila, dle všeho jiné samici. Přežilo jen jedno. Na podzim roku 2020 byli proto podle Mokrého sterilizováni všichni samci ve výběhu. Žádná vlčata se tak nyní narodit nemohou. Ale i v Srní se brzy budou muset potýkat s tím, že vlci stárnou, vůdčí pár má poměrně vysoký věk.