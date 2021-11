Na železničních přejezdech v Klatovech se stalo již několik tragických nehod. Těm by měly zabránit úpravy, které se na všech třech chystají v příštím roce.

Železniční přejezdy v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Přejezdy v ulici Za Kasárny, jak u Správy a údržby silnic, tak u mlékárny jsou bez závor jen se signalizací a právě na nich se událo několik nehod, které měly tragický konec. V příštím roce by se ale měly stát bezpečnějšími. „Přejezdy u SÚS a mlékárny by měly být zabezpečeny závorami. Měla by se tak výrazně zvýšit bezpečnost chodců i řidičů oproti současnému stavu, kdy jsou zabezpečeny výstražnými světly,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr.