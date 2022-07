Areál, kde se každoročně koná festival Pekelný ostrov, o víkendu zaplnila auta v rámci pátého ročníku srazu Amerik Hollywood US Cars. Každý, kdo miluje nadupaná auta s řádným řevem motoru a nablýskanou karoserií, si tam přišel na své. Diváci si mohli prohlédnout nejnovější i starší vozy značek Cadillac, Dodge, Ford, Lincoln nebo Mustang a další. „Nestačím zírat. Jsem tady jak v sedmém nebi, je to krása. Některá auta jsou vážně luxus a dnes už vzácnost. Rád se na ně chodím podívat. Je to pořádný nářez historie i současnosti,“ řekl jeden z obdivovatelů Zdeněk Hrubý z Plzně, který přiznal, že by se rozhodně nebránil tomu, kdyby mu nějaký Mustang patřil.