Návštěvníci se mimo jiné mohli seznámit s kulturou vánočního stolování v tehdejší době, dozvěděli se, jaké se připravovalo cukroví a kolik se dělalo vánoček.

Ředitel MKS Stříbro David Blažek: Už skoro dva roky rušíme a přesouváme

Vyvrcholením prohlídky pak byl salon, v němž byl vyzdoben hlavní vánoční stromek Windischgrätzů, pod kterým nechyběly dobové dárky, především pro děti.

"Na návštěvníky už jsme se těšili, bez nich je to tady takové smutnější," řekl Deníku kastelán a dodal, že tachovský zámek se pro veřejnost otevře v letošním roce ještě jednou, a to ve dnech 27. a 28. prosince. To se ale bude jednat o běžné nekostýmované prohlídky.