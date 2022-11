V největším lyžařském areálu v Plzeňském kraji na Špičáku zaplatíte letos za celodenní skipas 890 Kč (dospělý), 790 Kč (mládež), 640 Kč (děti) a rodinná vstupenky vyjde na 2155 Kč. Děti do šesti let mají všechny jízdenky za jednotnou cenu 20 Kč, kromě sezonní a jízdenek pro dětský svět. Jedno a vícedenní jízdenky je navíc možné zakoupit jako společné se skiareály Nad Nádražím a Belveder. „Nárůst cen je o zhruba 19 procent. Způsobené je to tím, že inflace je okolo 18 procent, nám se zdražily všechny vstupy, není to jen o energiích, ale i pohonných hmotách a dalších nákladech, museli jsme řešit mzdy zaměstnanců,“ uvedl ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.

Ke zdražování museli přistoupit i v dalším železnorudském areálu Nad Nádražím. „Počítáme, že ceny zvedneme o 10 až 15 procent. I takhle jde o ještě myslím o příznivé zvýšení, protože kdybychom do toho měli promítnout veškeré zvýšené náklady, tak bychom hovořili o úplně jiných procentech,“ sdělil za areál Ladislav Zísler.

Kvůli růstu nákladů muselo letos zdražovat i jedno z pěti největších lyžařských center Bavorska, Arber (Javor), celodenní skipas pro dospělého o více než osm procent, celkem o tři eura, na 39 euro (téměř 950 korun).

Nýrsko nezdraží

Naopak se ale mohou radovat ti, kteří zamíří do níže položeného lyžařského areálu, a to v Nýrsku, kde zatím o zdražování neuvažují. „Zatím máme ceny elektřiny zafixované na konec roku i začátek příštího, tak bychom chtěli ceny udržet ve stejné výši, na které byly minulý rok. Samozřejmě se může ještě cokoliv stát a budeme muset zdražit i my, ale zatím to v plánu nemáme,“ sdělil za nýrský areál Milan Koryťák. Zde ale také ve velké míře závisí na počasí, aby byl sníh, či alespoň mrzlo, aby se sjezdovka mohla zasněžovat.

Lidé ale ze zdražování překvapení nejsou. „Není to nic divného, ceny se zvyšují všude. Je jasné, že v areálech stoupnou náklady, kdo ví, co třeba ještě omezí, aby ušetřily. Budeme se holt muset více rozmýšlet, co si budeme moci dovolit, a jak často. Musíme prostě více počítat,“ řekla Klatovanka Iva Babková.