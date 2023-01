V Železné Rudě byl hned od otevření volebních místností velký zájem, voliči mnohdy stáli i frontu, a to především ti, kteří přišli vhodit svůj hlas s voličským průkazem. Ve dvou volebních místnostech sídlících na městském úřadě, jich byly stovky. „Zájem o volby byl na Šumavě opravdu velký, a to z řad místních trvale žijících voličů i co se týká voličských průkazů. Měli jsme 822 voličů na průkaz, z toho 540 jen na Železné Rudě. Určitě tomu napomohla zimní sezona, jelikož už je u nás dostatek sněhu,“ řekl starosta Železné Rudy Filip Smola.

V Železné Rudě bylo v druhém kole vhozeno do urny 1634 obálek, v prvním kole to bylo jen 1080. Petr Pavel tam získal 76,27% hlasů. Vyšší účast byla i v dalších šumavských obcích. V Prášilech stoupla z 69,92% na 86,06%, voliči odevzdali 179 obálek (93 v 1. kole), generál tam dostal 83,05% hlasů. V Srní stoupla účast o celých 10%, a to z 71,49 na 81,20%, nový prezident tam obdržel 80,86% hlasů. Na Modravě byla jako tradičně jedna z největších volebních účastí 96,11%, což je o zhruba čtyři procenta více než v prvním kole. Petrovi Pavlovi tam voliči vhodili 88,10% hlasů. Do urny tam v druhém kole napadalo dvakrát více obálek než v kole prvním. Ještě vyšší účast si připisuje Horská Kvilda, a to 96,67% a stejně tak tam generál získal ještě vyšší počet hlasů než na Modravě – 89,94%.

Na Klatovsku i v kraji vyhrál Petr Pavel, Andrej Babiš uspěl jen na Tachovsku

Za výrazným vítězstvím Petra Pavla na Šumavě, kde pravidelně vítězí pravicoví kandidáti, stojí ve velké míře i voliči s voličskými průkazy. „Řada těchto voličů má například u nás v Železné Rudě víkendové nemovitosti. Jde o obyvatele z větších měst, kde většinou vyhrává právě pravicový kandidát,“ poznamenal Smola. Že bude Petr Pavel novým prezidentem očekával a doufá, že se mu podaří maximálně sjednotit českou zemi, aby se zde opět dobře žilo, aby se hrany, které jsou teď vidět ve společnosti, co nejvíce otupily.