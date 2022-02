Šumavský Ski&Bike Špičák hlásí optimální podmínky, lyžuje se na všech sjezdovkách, na nichž leží až 80 centimetrů sněhu. „Podmínky jsou nyní opravdu perfektní a odpovídá tomu i návštěvnost, která je mírně nadprůměrná. Každý den se nyní blížíme dvěma tisícům lyžařů i v pracovních dnech. Prázdniny nyní mají plzeňské okresy a je to znát,“ řekl ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.

Mimo lyžování na sjezdovkách areál nabízí zpestření ve snowparku na Lubáku nebo měřený slalom na Spodní Šanci, dále tříkilometrový okruh pro běžkaře na dojezdu jedničky Slalomové.

Stejně jako jinde v ČR přestala počínaje čtvrtkem platit povinnost prokazovat se při nákupu skipasů očkováním, potvrzením o proděláním nemoci nebo PCR testem vylučujícím covid-19.

Celou oblast Železnorudska včetně Špičáku každý den obsluhuje městem Železná Ruda provozovaný skibus. Návštěvníci mohou využít i společný skipas platný pro Ski&Bike Špičák a druhý největší lyžařský areál v oblasti Železnorudska Nad Nádražím – Belveder. Cestovat mezi nimi lze i vlakem s dobou jízdy cca 5 minut.

Co se týká vlaku, tak pro lyžaře, kteří na šumavský Špičák až do konce března 2022 přicestují ze směru Plzeň/Klatovy a předloží jízdenku při nákupu skipasu, tak na celodenní obdrží 20 % slevu (tj. u dospělého 150 Kč, skipas tak po této slevě vyjde na 600 Kč, mládež 15-18 let na 524 Kč a děti na 424 Kč). Vlaková zastávka Železná Ruda - Špičák je vzdálena pouhých 200 metrů od nástupu na lanovku.

Kromě zmiňovaných areálů se můžete vydat na Železnorudsku také na Samoty, Goldhof, Debrník, Alpalouku či Weissovu louku nebo si vyjet lanovkou na Pancíř. V provozu je také areál v Kašperských Horách.

Stopy pro běžkaře jsou protažené na Železnorudsku, kde je 10 až 70 cm sněhu dle polohy, na Modravě (55 cm, výše 100 cm a více), Srní (20 cm) i Horské Kvildě (cca 40 cm).