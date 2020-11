Řeč je o Matějovi Houškovi, školákovi z Konstantinových Lázní, který s rodiči Věrou a Františkem Houškovými vyhledává zapomenuté revíry Plzeňského kraje. Tím posledním byla požární nádrž na okraji lázeňského městečka.

Matěj se nejprve podíval do hasičského muzea v Konstantinových Lázních, nahlédl do místní hasičské zbrojnice a dobrovolní hasiči Matěje přivezli až k vodě, kde bude chytat ryby. Požární nádrž prý ukrývá i zajímavý rybí život. „Je mnoho revírů, které k rybolovu neslouží, přesto se tu mohou ukrývat ryby, které stojí za to,“ říká Matěj a poukazuje, že tyto nádrže jsou většinou betonové a nevzhledné. Ryby se tam mohou dostat tak, že je někdo vysadí nebo, slovy Matěje: zafunguje příroda.

Zdroj: Youtube

A právě zmiňovaná nádrž může překvapit. „Jestli se mi podaří ulovit to, co jsem zde viděl, půjde o doposud největší rybu zapomenutých revírů.“ Po několikerém nahození vytahuje mladý rybář nejprve perlína a pak také, jak sám říká, „zlatou rybku“. „Tohle jsem tady nečekal a první přání bude, chytit největší rybu, co tady plave,“ usmívá se a oranžová ryba putuje zpět do nádrže.

Největší rybě říká Matěj „požárník“, a tuší, že někde v nádrži je. „Rybám nesmíte nic vnucovat, naopak je nutné se rybě a revíru přizpůsobit. Na požární nádrži hází lidé rybám rohlíky, tedy přizpůsobím strategii lovu. Dám kus rohlíku na háček a fláknu to do vody. Uvidíme, jestli to bude na požárníka fungovat,“ vysvětluje.

A strategie vskutku zafungovala. Po chvíli se prut začíná silně prohýbat pod silou bojovníka ve vodě. Několikaminutové zápolení a ryba je na břehu a Matěj měří a váží. „Obyčejná požární nádrž ukrývala překvapení. Tento kapr lysec je zatím největší rybou zapomenutých revírů, má šest a půl kilogramu a sedmdesát centimetrů,“ raduje se Matěj a „požárníka“ vrací zpět do nádrže. „Upaluj domů, dávej na sebe pozor a doufám, že se spolu ještě někdy setkáme…“

Maminka Matěje Věra Houšková nám prozradila, že právě v těchto dnech společně byli na dalším revíru, a tak se můžeme těšit na další Matějovo vyprávění a videopříběh ze zapomenutých revírů.