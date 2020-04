Zatímco na severu Čech se jednalo až o dvacetikilometrové kolony, na dálničním hraničním přechodu v Rozvadově dosahovala kolona maximálně pěti kilometrů.

Ve čtvrtek později odpoledne a večer už ale byl provoz přes dálniční hraniční přechod v Rozvadově plynulý a bez kolon. "Jel jsem ve čtvrtek odpoledne směrem do Německa a provoz byl plynulý, nikde jsem čekat nemusel. Na Rozvadově mne ale vrátili zpět, chyběl mi jeden dokument," řekl Deníku řidič malého nákladního automobilu s registrační značkou Olomouckého kraje.

Nějakou dobu si ve čtvrtek v podvečer počkali ve frontě dva řidiči ze Slovenska. Nebylo to ovšem na odjezdu z Česka, ale na německé straně, na příjezdu do Čech. "Na německé straně před Rozvadovem byla teď ve čtvrtek k večeru fronta asi tři kilometry. Ale odbavení bylo celkem plynulé, nemuseli jsme vůbec dlouho čekat," řekl jeden ze slovenských řidičů, kteří nákladní soupravu odstavili k odpočinku na parkovišti ve Svaté Kateřině.

Podle informací Deníku se kolony kamionů na českých hranicích s Německem postupně začaly rozjíždět postupně po svátcích. Na západě Čech pak byl čtvrtek už bez kolon, což potvrdila policie. "Na výjezdu z České republiky do Německa se ve čtvrtek na hraničních přechodech v Plzeňském kraji kolony netvořily. Čekalo se ale na příjezdu do Česka, v Rozvadově to byla dopoledne pětikilometrová kolona, na Folmavě byla na německé straně dvoukilometrová kolona," uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová s tím, že odpoledne kolony na německé straně zmizely a provoz byl plynulý.