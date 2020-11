Zastupují ho zaměstnanci pošty a letos se budou příležitostným razítkem ohánět od 1. do 23. prosince a dopisy i pohlednice odesílat zpět na uvedené adresy.

Unikátní ruční razítko na božídarské poště používají od roku 1994 a pokaždé má jiný motiv. V letošním roce je na něm stylizovaný portrét malého Ježíška orámovaný kometami.

V minulých letech na něm byla vánoční hvězda, věnec nebo kometa, prostě symboly vánočních svátků.

Je o ně velký zájem a proto pracovníci pošty zásilky nepočítají na gramy, dekagramy, ale na kilogramy. Loni jich orazítkovali přesně 341 kilogramů.

„Pravidelně odesíláme vánoční zásilky s tímto příležitostným razítkem do Německa, Ruska nebo Holandska. Z Božího Daru putují ale pohledy, přání a dopisy také do exotických zemí, jako jsou Čína, USA a Austrálie,“ uvádí Marek Smitka z Infocentra Boží Dar. Pro vánoční poštu bylo nutno přijmout opatření v souvislosti s pandemií covidu, proto pracovníci pošty nosí roušky a se zásilkami a ručním příležitostným razítkem pracují v rukavicích.

Pět kroků, jak získat nebo poslat zásilku s razítkem

1. Napište pohlednici, vánoční dopis nebo přání vašim blízkým nebo známým.

2. Napište na zásilku určenou k orazítkování cílovou adresu.

3. Ofrankujte zásilku poštovní známkou odpovídající poštovnému do místa určení.

4. Váš pohled, dopis nebo přání vhoďte osobně do Ježíškovy schránky na Božím Daru nebo zašlete vložené da další obálky na adresu Vánoční pošta, Boží Dar 1, 36262 Boží Dar.

5. Vaši vánoční zásilku orazítkují pracovníci Infocentra a Pošty Partner od 1. do 23. prosince příležitostným vánočním poštovním razítkem a odešlou zpět na vámi uvedenou adresu.