„Pošumavský aeroklub se rozhodl, že ocení bývalého pilota československé a anglické armády plukovníka Josefa Hubáčka tím, že mu odhalíme pamětní desku a pojmenujeme po něm letiště. Po proslovech pozvaných hostů, položení květin odhalíme název a po zaznění hymny přiletí Hawker Hurricane, se kterým plukovník Hubáček létal v Anglii. Armáda České republiky nám také umožnila průlet dvou Gripenů. Veřejnost si kromě toho může prohlédnout veškerou leteckou techniku našeho klubu. Je otevřen i tábor britských letců a je zde i výstava artefaktů letců Velké Británie z druhé světové války,“ uvedl předseda Pošumavského aeroklubu Klatovy Zdeněk Sklenář.

Josef Hubáček, rodák ze Kdyně, byl vynikajícím leteckým akrobatem, pilotem Britského královského letectva (RAF), po válce byl povýšen do hodnosti majora a do svého propuštění v roce 1950 byl pilotem ČSA. V roce 1969 byl osloven leteckými nadšenci z Klatov a pomohl jim obnovit Pošumavský aeroklub Klatovy, který byl v roce 1948 zakázán. Ve funkci předsedy tamního aeroklubu působil až do roku 1979.

Během proslovů zazněly vzpomínky na Josefa Hubáčka, který se stal legendou mezi letci. Slavnostního aktu se zúčastnila i jeho rodina.