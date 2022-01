Důvody k účasti měli lidé různé. Někteří nesouhlasí se vším, co se týká covidu, jiným jde především o opatření týkající se dětí. "Já hlavně nechci, aby byly děti neustále testované, byly nucené k očkování a ve školám musely mít respirátory. Šílené mi také přijdou karantény, do kterých jsou posílány. Zameškají spousty hodin a většinou zbytečně. Já protestuji právě proti tomuhle, to je zvrácené. Děti by měly vyrůstat v klidu a v klidu se učit," řekla Deníku jedna z účastnic Eliška Pavlíková.