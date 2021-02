Podle ředitele KHS Michala Bartoše je problém v tom, že hygienu nikdo neoprostil od její obvyklé zákonné agendy. „Hygiena tady není principiálně jen kvůli covidu a epidemiím, ale má celou řadu dalších povinností, které nikdo nezrušil, jako jsou různá stanoviska, kolaudace a další řada věcí,“ upozornil ředitel s tím, že i v nouzovém stavu přicházejí na hygienu stovky, ne-li tisíce písemností. „Děsím se toho, kdy to budeme schopni v nějakém slušném termínu vyřídit,“ řekl.

Největším nedostatkem lidí trpí hygiena v Tachově. „Vyhlašovali jsme zde výběrové řízení, ale narazili jsme na nulový zájem. Budeme to stále zkoušet,“ informoval Bartoš a doplnil, že by bylo potřeba v kraji vytvořit až deset nových míst. „Je ale třeba říci, že jsme v režimu státní služby,a počet míst je tím pádem omezený. Nemohu zřídit místo, aniž by to neschválila vláda,“ sdělil.

Nejvíce jsou zapotřebí lidé na epidemiologii, kteří budou trasovat kontakty nakažených nebo indikovat lidi k odběrům.