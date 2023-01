Už podruhé, neboť nejprve se negativně vyjádřili předloni a stejný postoj zopakovali ve staronovém složení při minulém zasedání s návrhem jiné plochy. „Požadavek Ředitelství silnic a dálnic se týká lokality na východ od města. Přesněji poblíž vodojemu ve směru Kařez, kde by mělo vyrůst na obou stranách komunikace stání pro čtyřicet nákladní vozidel, pět až deset autobusů a několik osobních aut,“ sdělil starosta František Končel. Součástí parkoviště má být podle ŘSD bezobslužné sociální zázemí, což je podle představitelů Mýta další problém s udržováním pořádku a chováním řidičů. Nehledě na to, že by do prostoru musela být zavedena např. kanalizace.